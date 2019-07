Soldi homemade per comprare l'auto

PIRMASENS - Con quindicimila euro in contanti si era recata da un concessionario per acquistare una nuova auto. Insomma, fin qui non c'è nulla di strano. Peccato che quei soldi erano tutti falsi. E non solo: erano persino fatti in casa, utilizzando comunissima carta da stampante.

Tutta la vicenda, che risale agli scorsi giorni, riguarda una ventenne di Pirmasens, località tedesca situata a una settantina di chilometri da Karlsruhe. La donna è finita in manette immediatamente dopo il tentato acquisto.

Al suo domicilio le autorità hanno poi trovato molte altre banconote false (e facilmente riconoscibili a occhio nudo) da cinquanta e cento euro, per un valore complessivo di tredicimila euro. E in una normalissima stampante a getto d'inchiestro ce n'erano alcune fresche di stampa.