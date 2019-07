Incidenti dopo la vittoria dell’Algeria in Coppa d’Africa

PARIGI - Questa notte, in Francia, 74 persone sono state fermate per gli incidenti e gli atti di vandalismo che hanno macchiato le celebrazioni per la vittoria dell'Algeria nella Coppa d'Africa. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha denunciato questa mattina violenze «inaccettabili».

Nella notte, migliaia di persone con le bandiere algerine sono scese in strada in grandi città come Parigi, Marsiglia o Lione, per celebrare la qualificazione della loro squadra del cuore nella semifinale della Coppa d'Africa. I caroselli e le scene di gioia sono durate fino a notte inoltrata tramutandosi in alcuni casi in violenza e atti di vandalismo, se non addirittura in dramma.

A Montpellier, un tifoso ha perso il controllo della sua auto falciando una famiglia. La madre è morta e la bimba è rimasta gravemente ferita. Il tifoso di 21 anni viaggiava ad «alta velocità», verso le 22:30, nel quartiere di Mosson, hanno precisato fonti investigative, aggiungendo che anch'egli è stato posto in stato di fermo.