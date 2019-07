Crollo della diga a Quati: dichiarato lo stato di calamità

PEDRO ALEXANDRE - Il sindaco della cittadina di Pedro Alexandre, nello Stato brasiliano di Bahia, ha decretato lo stato di calamità nel suo comune dopo il crollo di una diga nella frazione di Quati.

La diga è crollata ieri intorno alle 11 del mattino (le 16 in Svizzera), dopo che poche ore prima era straripato il fiume Peixe, che attraversa il comune, a causa delle forti piogge che da sei giorni cadono quasi ininterrottamente sulla regione. Il sindaco Pedro Gomes Filho ha informato che finora non si sono registrate vittime e ha ordinato che le scuole del comune, dove sono state sospese le lezioni, accolgano i residenti che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni.

Nel comune limitrofo di Coronel Joao Sa, a una trentina di chilometri da Pedro Alexandre, il sindaco Carlinhos Sobral ha chiesto alle famiglie che vivono sulla riva del fiume Peixe di abbandonare le loro case, giacché l'ondata di acqua e fango causata dal crollo della diga potrebbe raggiungere la città, dove già si registrano allagamenti ed altri disagi, a causa della pioggia che continua a cadere.

In un video pubblicato sui social, Sobral ha detto ai suoi concittadini che «poichè non è mai successa una cosa così con questa diga non si conoscono le possibili conseguenze», e li ha invitati a prendere documenti e oggetti di valore e qualsiasi cosa possano portare via e cercare rifugio nelle scuole comunali «che sono già state attrezzate per ricevere gli sfollati».

Secondo fonti locali citate dalla Globo News, però, molte persone che vivono vicino al fiume non hanno voluto abbandonare le loro case, malgrado le avvertenze delle autorità. Nel frattempo, l'organismo nazionale brasiliano che gestisce strade ed autostrade (Dnit) ha annunciato la chiusura della strada federale BR-235 che porta dallo Stato di Bahia a quello di Sergipe, resa inagibile dalle inondazioni.