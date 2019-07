Navarra: alluvioni mettono in ginocchio la regione. Un decesso

PAMPLONA - Le violenti piogge che in questi ultimi giorni si stanno abbattendo a macchia di leopardo in Europa, e non solo, hanno creato disagi anche in Spagna, in particolare nella comunità autonoma della Navarra, nel nord est.

È da lunedì che le condizioni meteo sono avverse. Sono state registrate alluvioni, strade bloccate, incidenti, interruzioni di corrente, case allagate e diverse vetture distrutte. Il corpo di un uomo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco.

La città di Tafalla, situata a 35 chilometri da Pamplona, ​è rimasta completamente isolata a causa del trabocco del fiume Cidacos. I soccorsi hanno salvato gli abitanti che sono saliti sui tetti per sfuggire alle correnti. Sono state create strutture per chi non è più riuscito a rientrare a casa. Secondo la stazione meteorologica locale nel pomeriggio di ieri dalle 18.00 alle 18.30 sono caduti 46 litri di pioggia per metro quadrato. Particolarmente colpite anche Olite e Pueyo.

Situación actual en el @Mercadona de #Tafalla

Clientes y trabajadores subidos en la azotea para ser liberados pic.twitter.com/rSgWDaXGAN — Enrique Pérez de Eulate Igal (@ElTiempoNavarra) 8 luglio 2019