Affittano un appartamento su Airbnb: festa da 30’000 euro di danni

PARIGI - Hanno affittato su Airbnb un appartamento di 80 m2, con terrazza, nel terzo arrondissement di Parigi, per il 29 giugno. Fino a qui tutto bene, se non fosse che non si trattava di semplici turisti, bensì di alcuni giovani neo laureati.

«All'una di notte c'erano almeno 200-300 giovani che stavano festeggiando», ha spiegato a Le Parisien il rappresentante del condominio. Sono infatti stati davvero in molti a rispondere all’invito lanciato su Facebook che proponeva un ingresso a 5 euro per le ragazze e a 10 euro per i ragazzi per «una festa con bevande illimitate e tante sorprese».

I vicini nella notte hanno chiamato la polizia che è intervenuta ben tre volte. Uno degli organizzatori dovrà presentarsi davanti alle autorità.

E non è finita qui. Contattato, il proprietario dell’appartamento è cascato dalle nuvole, perché quella casa non avrebbe dovuto nemmeno essere sulla piattaforma di condivisione.

Quei locali sono in affitto a una persona - che vive lì da quattro anni ma non ha pagato l'affitto negli ultimi sei mesi - e non è mai stato richiesto di poterli subaffittare su Airbnb. «Ho avviato un'azione legale per annullare il contratto di locazione per inadempienza e, ora, anche per la confusione notturna». Il parigino ha anche presentato una denuncia per danni. Un sopralluogo ha stabilito che vanno dai 20 ai 30’000 euro.