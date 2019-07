18enne stuprata da un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 14 anni

MÜLHEIM AN DER RUHR - La Germania si interroga sulle proprie norme sulla maggiore età penale dopo che, venerdì, un gruppo di cinque ragazzini di età compresa tra i 12 e i 14 anni ha stuprato, secondo l'accusa, una 18enne in un boschetto di Mülheim an der Ruhr, a est di Duisburg. Siccome nella Bundesrepublik una persona è punibile solo a partire dai 14 anni, due dei cinque componenti del branco non saranno processati. Tutti, in ogni caso, possono tornare a scuola oggi.

I fatti sono avvenuti venerdì intorno alle 22.15. Allertati dal proprio cane che abbaiava senza sosta, dei residenti di Mülheim che abitano accanto alla macchia verde sono andati a controllare cosa accadesse e, tra gli alberi dietro il loro giardino, hanno trovato la 18enne ferita insieme a due dei suoi assalitori. Questi ultimi si sono subito dati alla fuga in bicicletta prendendo una pista ciclabile che corre accanto al luogo della violenza. La giovane è stata invece soccorsa e condotta in ospedale. Poco dopo, la polizia è riuscita ad arrestare i suoi cinque presunti assalitori, due 12enni e tre 14enni, tutti di nazionalità bulgara.

Come riporta la Rheinische Post, i tre 14enni - che saranno processati dalla giustizia minorile ma per i quali non è stata disposta alcuna misura cautelativa - sono tornati a scuola oggi. I due 12enni, invece, dovrebbero rimanere a casa come consigliato dalle autorità cittadine fino all'interruzione per le vacanze estive prevista per venerdì.

Loro non saranno processati, ma l'Ufficio minorile dovrebbe aver fatto visita alle loro famiglie in mattinata per capire se abbiano intenzione di occuparsi della situazione. In caso contrario, potrebbero essere disposte misure di accompagnamento e anche l'allontanamento da casa.

Gli inquirenti tedeschi indagano per "grave delitto sessuale", che sottintende uno stupro di gruppo. Secondo la Bild, il branco avrebbe anche filmato l'abuso con gli smartphone, ma la polizia non conferma né smentisce tale evenienza. Al momento, non sono note le condizioni della presunta vittima dopo il trattamento in ospedale, ma la giovane «continua a essere sostenuta dalla polizia», afferma un portavoce di quest'ultima.

Mentre in Germania la maggiore età penale è fissata a 14 anni, in Svizzera parte già dai 10. Dopo questo e altri episodi simili, anche oltre Reno si discute ora di un innalzamento.