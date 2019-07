'Ndrangheta infiltrata nei parcheggi di Malpensa, e non solo

VARESE - L’inchiesta Krimisa ha portato alla luce le infiltrazioni della 'Ndrangheta nei parcheggi adiacenti l’aeroporto di Malpensa, le cosche - inserite ormai nel tessuto sociale della zona - miravano inoltre alla costruzione di nuove attività commerciali in aree adiacenti.

Il gip della procura di Milano ha disposto il sequestro di due parcheggi privati, ovvero Malpensa Car Parking e Parking Volo Malpensa, di Ferno e Cardano al Campo. Stesso trattamento per metà delle quote della società Star Parking, di Somma Lombardo. I beni sequestrati ammontano a 2 milioni di euro.

Sono state arrestate 34 persone in varie province italiane, che sono accusate a vario titolo di reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso. L'ipotesi di reato - fra le diverse accuse - è di associazione mafiosa finalizzata a una serie di estorsioni e violenze private e lesioni.

Come riporta il Corriere gli ‘ndranghetisti mandavano a dire all’imprenditore di turno che avrebbe dovuto rinunciare al progetto di comprare un terreno nel comune di Ferno da adibire a parcheggio per Malpensa, perché avrebbe fatto concorrenza a quelli dei «calabresi», a meno che, unica alternativa, l’imprenditore non si rassegnasse a entrare in società con loro. A risposta negativa sarebbe seguita solo violenza.

L’inchiesta dei carabinieri ha portato alla luce quanto la 'Ndrangheta di Legnano e di Lonate Pozzolo fosse inserita nel tessuto cittadino, gli stessi abitanti la percepivano come un organismo territoriale in grado di risolvere controversie, delle più diverse, e di dare protezione. Coinvolta anche la politica locale, in particolare l'ex sindaco di Lonate Pozzolo, Danilo Rivolta.