Stromboli: esplosioni dal cratere, c'è anche una vittima

LIPARI - Forti esplosioni sono state registrate dal cratere dello Stromboli, il vulcano attivo nell'arcipelago delle isole Eolie, dall’Ingv di Catania.

La lava è uscita in più punti creando due trabocchi nella zona della Sciara del fuoco. I lapilli hanno invece portato a degli incendi nella zona dei canneti nella frazione di Ginostra. I vigili del fuoco sono in azione con due Canadair per domare alcuni incendi provocati in quota dall’eruzione. Due escursionisti sono stati soccorsi con l'elicottero e del personale è stato imbarcato sulla motovedetta della Guardia Costiera per raggiungere l'isola.

Si sarebbe verificato anche un piccolo tsunami. I traghetti e tutte le imbarcazioni sono rientrate in porto. Grande paura fra i turisti in zona, che si sono buttati in mare.

Chi volesse lasciare l’isola sarà assistito dalla protezione civile, che ha sottolineato come questa misura non sia comunque necessaria.

C'è una vittima - L'esplosione ha mietuto una vittima. Lo ha riferito all'ANSA il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, secondo il quale si tratterebbe di un turista che stava facendo una escursione nella zona sommitale del vulcano. Il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella, lo ha confermato a Repubblica. Si tratterebbe di un escursionista di Milazzo, deceduto a Punta dei Corvi, nei pressi di Ginostra.

