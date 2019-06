Neonata abbandonata, il video del suo salvataggio è un monito

CUMMING - Hanno sentito vicino a casa quello che sembrava un miagolio, hanno avvertito i loro genitori, che a loro volta hanno allertato la polizia. L’intuito di questi bambini è stato provvidenziale, perché gli agenti non hanno trovato un gatto in difficoltà, bensì una neonata abbandonata in un sacchetto di plastica, sporca, tremante e con il cordone ombelicale ancora attaccato.

La piccola è stata soccorsa e portata in ospedale. Ora sta bene, è stata chiamata India. Era stata lasciata poco dopo la nascita in una zona poco abitata di Cumming e se la famiglia non fosse rientrata proprio in quelle ore dalle vacanze il finale di questa vicenda sarebbe stato di sicuro più tragico.

La polizia è alla ricerca della madre e anche per questo ha deciso di pubblicare il video del suo salvataggio, nella speranza di ricevere informazioni da possibili testimoni. Non solo, lo sceriffo della Contea di Forsyth vuole sensibilizzare tutte le future mamme in difficoltà, suggerendo di approfittare della possibilità di affidare il proprio bambino alle autorità.

«Siamo lieti di annunciare che la piccola India è in salute ed è affidata al Dipartimento per i servizi per la famiglia e l'infanzia della Georgia», è stato scritto nel comunicato che accompagna il filmato.