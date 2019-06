La Russia si mobilita per le tre sorelle "assassine": «Vivevano all'inferno»

MOSCA - Le sorelle russe Krestina, Angelina e Maria sono accusate dell’omicidio del padre Mikhail Khachaturian, avvenuto nel luglio scorso. In attesa del processo, un tribunale di Mosca ha prolungato per loro gli arresti domiciliari. Rischiano 20 anni di carcere.

Continue violenze - La storia di queste ragazze ha sconvolto la Russia. Il loro avvocato invoca l’autodifesa. Queste giovani, che nel momento dell’omicidio avevano 19, 18 e 17 anni, pativano continue violenze, venivano picchiate ogni giorno e subivano abusi sessuali. Su di loro veniva usata anche una pistola ad aria compressa.

Richieste di aiuto - Parenti, amici e vicini di casa avevano avvertito la polizia, ma questa non era intervenuta perché il padre - un boss - aveva dei legami con le autorità. Le associazioni dei diritti umani e per la difesa delle donne chiedono ora un aiuto psicologico per queste giovani, piuttosto che la detenzione.

Non ci sono leggi - Tutto questo in un paese in cui la violenza domestica è raramente affrontata nel dibattito pubblico e dove alcune forme di violenza all'interno della cerchia familiare sono state depenalizzate dal decreto presidenziale del 2017. Più di 160.000 persone hanno firmato una petizione online che richiede la liberazione delle sorelle Khachaturiane e sono state organizzate diverse manifestazioni di solidarietà. Questo processo sarà significativo per capire «se lo stato sostiene gli aggressori o le loro vittime e costituirà un precedente per altri casi», ha spiegato Aliona Popova, attivista per i diritti delle donne in Russia.

Vivevano all’inferno - «Dopo un tentativo di suicidio di Krestina, la primogenita, nel 2016, e un’aggressione in cui il padre ha usato dei lacrimogeni contro di loro, le tre sorelle si sono convinte che se non avessero agito, una di loro sarebbe presto morta», ha spiegato il loro avvocato. Le tre ragazze hanno così accoltellato il padre nel sonno. «Le ragazze vivevano all'inferno. Sapevano che nessuno poteva aiutarle: né la polizia, né i vicini, né i loro insegnanti», ha detto all'agenzia AFP Anna Rivina, direttore di un centro di assistenza legale per le vittime di violenza domestica.