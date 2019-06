Nudo in scooter: «Ma fa caldo, no?»

POTSDAM - È allerta caldo anche in Germania ed ognuno si arrangia come può. Fra le diverse possibili soluzioni da adottare per combattere la calura, un uomo del Brandeburgo ha deciso di farsi un giro in scooter completamente nudo. O quasi: indossava solo casco e sandali.

I poliziotti che lo hanno fermato non volevano crederci. E sono stati proprio loro a pubblicare le foto che ritraggono il “centauro in tenuta adamitica” sui social. «Ma fa caldo, no?», è stata la risposta dell'uomo quando è stato interpellato dagli agenti, che poi gli hanno chiesto di mettersi un paio di pantaloni. Controllati i documenti, il motociclista è ripartito... tale e quale a come lo avevano trovato.

La polizia, sollecitata dalla Bild, ha spiegato che «fondamentalmente, la nudità o la guida senza vestiti non sono proibite, ma se altre persone si sentono disturbate da questo, il fatto potrebbe portare a un avviso di reato».

La colonnina di mercurio dovrebbe salire oggi fino ai 39 gradi. In questi giorni si stanno registrando temperature insolite in Germania.

Polizia