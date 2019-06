Gruppo di ultradestra accusato di terrorismo

BERLINO - La Procura generale di Karlsruhe ha depositato oggi l'accusa contro otto membri del gruppo di estrema destra "Revolution Chemnitz" per associazione terroristica. Gli appartenenti alla formazione politica avevano intenzione di compiere un attentato a Berlino il 3 ottobre scorso, in occasione della festa nazionale per la riunificazione tedesca.

Il gruppo aveva intenzione di fare sembrare l'attentato un atto preparato da un gruppo di estrema sinistra, secondo le informazioni raccolte dal team di ricerca delle emittenti NDR (Norddeutscher Rundfunk) e WDR (Westdeutscher Rundfunk) e della Süddeutsche Zeitung. I presunti terroristi sono stati arrestati il primo di ottobre, due giorni prima della realizzazione del piano.

La Procura rende noto che il capo del gruppo, Christian K., aveva creato una chat chiusa - chiamata 'piano per la rivoluzione' - dove erano stati concordati i dettagli per l'azione nella capitale. L'idea del leader del gruppo 'Revolution Chemnitz' era di creare a Berlino «qualcosa come una guerra civile in cui le leggi vengano sospese», rende noto la Süddeutsche Zeitung.