Protesta davanti al New York Times, 70 arresti

NEW YORK - Circa 70 persone sono state arrestate a Manhattan davanti alla sede del New York Times in seguito ad una protesta contro il modo in cui i media seguono la questione dei cambiamenti climatici.

I manifestanti facevano parte di un gruppo chiamato Extinction Rebellion che sul suo sito si descrive come un movimento internazionale che combatte il mutamento climatico attraverso la lotta non violenta e denunciando il rischio di collasso dell'ecosistema e di estinzione della razza umana.

«Il New York Times può prendere la leadership nel denunciare l'emergenza climatica, ma non fa abbastanza», ha detto un portavoce del movimento. «Dovrebbero trattare il climate change come la Seconda guerra mondiale».

KEYSTONE/AP (Julio Cortez)