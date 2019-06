Forza un blocco dei gilet gialli e investe un manifestante

PARIGI - Per il 32/o atto della loro protesta, i gilet gialli sono tornati oggi sulle rotatorie delle strade di tutta la Francia e sugli svincoli delle autostrade. Come nelle ultime settimane, poca gente nei cortei, sia a Parigi, sia a Tolosa, i due luoghi di ritrovo principali. Un manifestante è stato ferito da un'auto il cui guidatore aveva forzato un blocco.

A Saint-Malo, nel nord, i gilet gialli hanno bloccato il porto, molti passeggeri britannici dei ferry sono rimasti bloccati circa 3 ore, poi sono stati dirottati verso i porti più vicini, Caen, Roscoff e Cherbourg.

Decine i posti di blocco su strade e autostrade, con gli automobilisti in viaggio per il week-end assolato bloccati per ore e in molti casi esasperati. Un gruppo di manifestanti ha bloccato anche la strada per Disneyland Parigi, alle porte della capitale.

Su una rotatoria a Saint-Avold, nell'est della Francia, un'automobile ha forzato un blocco dei gilet gialli ed ha investito un manifestante, finito in ospedale.

Secondo quanto si è appreso, il manifestante è ferito in modo leggero. Il quotidiano locale, Le Republicain Lorrain, riferisce sul suo sito on line che l'automobilista aveva già forzato una prima volta il blocco dei gilet gialli, dirigendosi verso il vicino centro commerciale. Al ritorno, ha ritrovato i manifestanti sulla rotatoria ed ha nuovamente forzato le barriere. La polizia lo ha posto in stato di fermo.