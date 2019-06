«Igor il russo non si è mai pentito»

BOLOGNA - «La lucida fredda, spietata geometria criminale" di Igor il russo non deve lasciare, "sbavature nella fase esecutiva o evocare rivisitazioni critiche che possano suonare come autentico pentimento o come inizio di una revisione critica: in perfetta coerenza con la propria Weltanschauung" Feher "non ha inteso fornire alcun autonomo contributo alla ricostruzione dei fatti, rivendicando con compiaciuto orgoglio di 'essere pagato per tacere'».

Lo si legge nella sentenza che condanna all'ergastolo Igor 'il russo', ovvero Norbert Feher, il cittadino serbo accusato di essere l'autore di due omicidi in Italia e tre in Spagna.