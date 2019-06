Un arresto per la morte di Emiliano Sala

LONDRA - Un uomo di 64 anni dello Yorkshire è a stato arrestato dalla polizia del Dorset nell'ambito delle indagine sulla morte, in un incidente aereo, del calciatore argentino del Cardiff Emiliano Sala. Lo riporta la Bbc. L'accusa è di omicidio colposo.

Sala è morto lo scorso 21 gennaio quando l'ultraleggero su cui stava viaggiando si è schiantato sulla Manica. Il portavoce della polizia del Dorset ha spiegato che i familiari del calciatore e del pilota, David Ibbotson, sono stati informati dell'arresto.

La persona, di cui non è stata rivelata l'identità, è stata temporaneamente rilasciata poco dopo il suo arresto perché ha deciso di collaborare con gli inquirenti, ma resta sotto indagine. Non è chiaro quale possa essere stato il suo ruolo nella tragica vicenda.

L'incidente scatenò molte polemiche sulla scelta di un piccolo Piper per un viaggio non breve, di notte e in condizioni meteo difficili. Qualche mese fa era emerso, inoltre, che il pilota non aveva l'autorizzazione per i voli notturni perché daltonico. Notizia riferita da una fonte alla Bbc ma mai confermata ufficialmente.