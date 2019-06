Un altro orso lontano da casa in cerca di cibo

NORIL'SK - Sono immagini sempre più frequenti, ma alle quali è comunque difficile rimanere indifferenti. Ancora una volta un orso polare è stato avvistato a centinaia di chilometri dal suo habitat. Sottopeso e con poche forze, questo esemplare femmina si aggira da domenica per le strade della città di Noril’sk, nel nord della Siberia.

L’animale è stato filmato e fotografato per lanciare l’allarme. È stato immortalato mentre cerca cibo in una discarica o - per la maggior parte del tempo - mentre riposa sdraiato a terra. La polizia lo monitora per salvaguardare la sua salute e per assicurare la sicurezza degli abitanti.

Le autorità consulteranno degli esperti per capire quali saranno le decisioni da prendere, così come accadde l'aprile scorso per Umka.