Dal locale sotto casa arrivano troppi schiamazzi: 83enne scende e spara

NAPOLI - Sabato sera di follia a Palma Campania, comune in provincia di Napoli. Infastidito dagli schiamazzi che giungevano dal bar sotto casa, un uomo di 83 anni è sceso in strada armato di una pistola e, al termine di una discussione con i presenti, ha sparato cinque colpi uccidendo una persona e ferendo in maniera grave altre due.

La vittima, 67 anni, era il titolare del locale, deceduto in ospedale per le gravi lesioni riportate. Feriti la figlia e il genero dell'uomo, che secondo Il Mattino di Napoli rimangono in prognosi riservata. L'anziano sparatore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo nella sua abitazione.

Come riporta il portale d'informazione campano, l'83enne si lamentava spesso per la confusione generata dal bar sotto casa e per le auto parcheggiate nei pressi dell'ingresso di casa sua. Nessuno, tuttavia, si sarebbe aspettato una simile reazione.

Nel suo appartamento, tuttavia, il pensionato aveva un arsenale: oltre alla pistola usata sabato sera - una calibro 9 semiautomatica Guardian detenuta regolarmente -, disponeva anche di cinque fucili, una Beretta Px4 Storm semiautomatica, una Colt e 290 munizioni di vario calibro, riporta Napoli Today. Tutto risultava regolarmente denunciato.