Amanda Knox è atterrata a Milano

MILANO - Lo aveva annunciato con gioia: «Sto tornando in Italia come una donna libera». Oggi Amanda Knox - accusata e poi assolta in relazione all’omicidio di Meredith Kercher a Perugia - è atterrata a Milano, diretta a Modena, dove parteciperà come ospite al Festival della giustizia penale a Modena.

Il suo intervento è in programma per sabato, all’interno dell’incontro “Il processo penale mediatico”. Il presidente della Camera penale di Modena - che ha organizzato l’evento - Guido Sola aveva dichiarato in merito: «Abbiamo pensato di invitarla perché crediamo che sia un’icona del processo mass-mediatico. Tra i non giuristi è sicuramente l’ospite principale del festival».

«Dialogherà con giuristi ed esperti - aveva continuato - e racconterà come ha vissuto quel periodo sotto i riflettori. Lei per tutti era l’assassina e quando è stata assolta l’opinione pubblica ha parlato di un errore. Nessuno entrerà nel merito del procedimento, ascolteremo la sua esperienza».

Nessuna parola da parte di Amanda Knox, accompagnata dal fidanzato e dalla madre, oltre che dagli avvocati. Il suo arrivo non è passato inosservato, diversi i giornalisti e i fotografi appostati all'aeroporto di Linate, tanto che l’americana è stata scortata dalla polizia.

