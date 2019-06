Posta una vignetta sui migranti, multato

BERLINO - Il presidente dell'Associazione del carnevale di Würzburg è stato condannato a 7200 euro di multa dal tribunale per aver inviato su Whatsapp una vignetta in cui è ritratto un soldato tedesco con in mano una mitragliatrice e, sotto, la frase: «la procedura di asilo tedesco più veloce, rifiuta fino a 1.400 richieste al minuto».

Il 52enne aveva detto che la sua era una vignetta satirica che aveva condiviso in una chat del servizio di messaggeria; peccato che quella vignetta è stata condivisa da qualcuno dei membri del gruppo e ha raggiunto qualcuno che ne ha chiesto l'imputazione. Che puntualmente è arrivata, per istigazione a delinquere da parte del tribunale che non ha apprezzato la satira sui migranti e sulla Germania.