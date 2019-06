Sorveglianti del carcere in ostaggio, era la sesta volta

PARIGI - Si è conclusa positivamente nella notte una presa di ostaggi nel carcere di massima sicurezza francese di Condé-sur-Sarthe. L'autore del gesto si è arreso e i due guardiani tenuti prigionieri, fra cui una stagista, sono stati liberati sani e salvi.

A quanto scrive Le Figaro, è la sesta volta che il detenuto prende degli ostaggi in carcere, psicologi o guardiani. Questa volta era entrato in azione al momento della cena, rinchiudendosi in cella con i due ostaggi che teneva sotto la minaccia di un coltello artigianale.

La resa è avvenuta nella notte dopo l'intervento delle squadre special. Nato nel 1984 in una comunità nomade dell'est della Francia, fin dall'età di 16 anni il detenuto in questione ha collezionato condanne per furto, stupro e assassinio di un altro prigioniero.