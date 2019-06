Milano, spara per strada al figlio 13enne della compagna: arrestato

MILANO - Litigio familiare finito con il ferimento di un 13enne a Milano, dove il compagno della madre del ragazzo ha sparato al giovane per strada ferendolo a un braccio.

Erano da poco passate le 22.30 di domenica quando Angelo Di Matteo, una guardia giurata di 45 anni, ha inseguito fuori casa - divisa indosso e pistola d’ordinanza alla mano - il ragazzo, che era intervenuto in un litigio tra lui e la sua compagna. Percorse alcune decine di metri, all’angolo tra via Marco Aurelio e via Pietro Crespi, il 45enne ha esploso un colpo ferendo il giovane al braccio destro. Raggiunto dai carabinieri, ha dapprima puntato l’arma anche contro di loro, ma poi si è arreso, gettando la pistola a terra e lasciandosi arrestare. Il 13enne ha riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

«Il mio compagno era ubriaco, era andato a prendere una pizza, aveva bevuto e aveva un’altra bottiglia a casa», avrebbe raccontato la madre del ragazzo ai soccorritori come riporta il Corriere della Sera. «Se l’è presa con me, per questo sono uscita e ho detto a mio figlio, che era con un amico, di non rientrare», ha aggiunto la donna, di origini straniere ma da tempo in Italia. «Sapevo che Angelo poteva fargli del male», ha aggiunto.