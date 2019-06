Uccide un ladro, legittima difesa per il negoziante

TORINO - La vicenda di un ladro ucciso da un tabaccaio di 67 anni a Pavone Canavese potrebbe diventare uno dei primi "casi di specie" dopo l'entrata in vigore in Italia della nuova legge - appena due mesi fa - sulla legittima difesa.

Al momento l'esito giudiziario della vicenda non è scontato. Marcellino Iachi Bonvin, detto Franco, che ha sparato a un 24enne moldavo che, con due complici, stava tentando di entrare nel suo negozio per rubare, risulta indagato dalla procura di Ivrea affinché - secondo quanto sottolineato dallo stesso Procuratore - gli sia garantito il diritto della difesa legale e la presenza di un avvocato.

Secondo le nuove norme la difesa è sempre legittima, perché la proporzione tra difesa e offesa viene riconosciuta "sempre" quando una persona reagisce con un'arma all'aggressione o alle minacce subite in casa o nel luogo di lavoro, e non è punito chi reagendo in quel modo, era "in stato di grave turbamento".

In casi del genere resta comunque in piedi la necessità che la magistratura accerti i fatti facendo indagini: è per questo che per gli inquirenti di Ivrea sarà fondamentale ascoltare la prossima settimana la versione del tabaccaio di Pavone Canavese.

Secondo la legge non si mette in discussione la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un'arma detenuta legittimamente (o un altro mezzo simile), riconoscendo che la sua reazione è "giustificata" e non eccessiva. Di conseguenza non si può essere puniti. Non si è punibili nemmeno se si è profondamente turbati dal pericolo che si è trovato di fronte.

Aspetti normativi, questi, che sembrano andare a favore del tabaccaio di Pavone Canavese. Nel caso di Iachi Bonvin, infatti, le armi erano regolarmente denunciate, lo stesso commerciante era stato aggredito più volte e aveva già subito dei furti. Il presunto ladro era incappucciato, come i complici che sono fuggiti, e aveva un palanchino.

Se assolto penalmente, Iachi Bonvin non sarebbe neppure obbligato a risarcire - civilmente - i familiari del presunto ladro: la nuova normativa sancisce che non c'è responsabilità di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. L'articolo 8 della legge, inoltre, prevede che l'indagato potrà contare sul gratuito patrocinio se il suo procedimento è stato archiviato, prosciolto o si è riconosciuto il non luogo a procedere.