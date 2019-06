Trump: «Credo nel cambiamento climatico, in entrambe le direzioni»

LONDRA - «Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista concessa a Piers Morgan, del canale televisivo Itv, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa stamani a margine della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.

Trump ha aggiunto di averne parlato con il principe Carlo, molto attento al tema: «Lui vuole assicurare che le future generazioni abbiano un buon clima ed evitino un disastro. E io sono d'accordo».

«Contro di me nessun raduno, solo folle entusiaste» - Continua così il tour di Donald Trump, che non perde occasione per puntualizzare le sue posizioni. «Continuavo a sentire che ci sarebbero stati 'massicci' raduni contro di me nel Regno Unito, ma è stato proprio il contrario. Le grandi folle, che i media corrotti odiano mostrare, sono state quelle che si sono riunite a sostegno degli Stati Uniti e di me. Erano grandi ed entusiaste rispetto ai flop organizzati!».

E ancora: «Se i Media totalmente Corrotti fossero meno corrotti, avrei un vantaggio di 15 punti nei sondaggi sulla base del nostro straordinario successo con l'economia, forse il Migliore di Sempre! Se i media corrotti fossero effettivamente onesti, avrei un vantaggio di 25 punti. Tuttavia, nonostante le Fake News, stiamo andando alla grande!».

«Voglio dialogo, pronto a vedere Rouhani» - Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre assicurato di preferire la via del dialogo alla guerra con l'Iran e di essere pronto a incontrare il presidente Rouhani. Lo ha sottolineato in un'intervista a Good Morning Britain, sulla tv britannica Itv.

«L'Iran è estremamente ostile ed è dietro al terrorismo in tanti luoghi diversi», ha premesso il presidente Usa, avvertendo che «c'è sempre la chance di un'azione militare. Ma la voglio io? No, io preferisco parlare», ha precisato. «L'unica cosa che non vogliamo e che loro abbiamo armi nucleari», ha concluso.