Si nascose durante la sparatoria a scuola: agente di sicurezza colpevole

PARKLAND - Il suo comportamento era subito stato giudicato negativamente. Quando un ex allievo del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland aveva aperto il fuoco sugli studenti, Scot Peterson, l’unico agente di sicurezza presente nell’istituto, si era nascosto fuori dall’edificio senza intervenire. Morirono diciassette persone, quattordici erano ragazzi.

Era il 14 febbraio del 2018, nei giorni successivi l'uomo andò in pensione. Ora, quindici mesi più tardi, il 56enne - con trent’anni di esperienza - è stato arrestato con l’accusa di negligenza e spergiuro. Le sue mosse erano state registrate dalle telecamere di videosorveglianza. «Non ha fatto nulla per arginare la situazione - hanno spiegato le autorità - non ci sono scuse per un comportamento così passivo, avrebbe potuto evitare che vi fossero così tante vittime».

L’inchiesta ha infatti stabilito che l’uomo non è intervenuto per determinare l’origine degli spari, si è messo in sicurezza mentre altre persone venivano ferite o uccise. Ha chiamato altre forze dell'ordine, tenendosi a 150 metri dalla scuola.

La decisione ha suscitato molte discussioni e ha diviso l'opinione pubblica.