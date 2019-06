Trump: «Proteste? No, tanto sostegno». Si parla di accordi commerciali «fenomenali»

LONDRA - «C'erano migliaia di persone a mio sostegno ieri e anche oggi per strada». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a Londra rispondendo a domande sulle proteste per la sua visita in città. Trump ha detto di non aver visto nessun manifestante ieri e solo un piccolo gruppo oggi e ha definito le notizie sulle proteste "fake news".

«Accordo commerciale fenomenale» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli Usa sono impegnati per un «accordo commerciale fenomenale» con il Regno Unito dopo la Brexit.

Trump è tornato a sottolineare la sua volontà di raggiungere un accordo commerciale con Londra affermando che c'è in questo senso un potenziale incredibile e che i due paesi potrebbero raddoppiare o triplicare l'attuale volume commerciale che li lega.

«Khan non è un buon sindaco, Corbyn forza negativa» - «Non è un buon sindaco». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul sindaco di Londra Sadiq Khan che ieri aveva definito in un tweet «un perdente totale».

Dopo la replica del sindaco che lo ha definito a sua volta come modello di una visione politica ripugnate, Trump ha aggiunto che un sindaco di Londra non dovrebbe criticare un rappresentante degli Usa.

Trump, inoltre, ha descritto il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, una forza negativa, e aggiunto che Corbyn ha chiesto di incontrarlo ma che lui ha declinato.

Corbyn, fiero di avere un sindaco musulmano - No alla politica che "divide", sì "al meraviglioso mosaico di differenze e d'inclusione che noi rappresentiamo in questa manifestazione". Così il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, parlando alla piazza durante la protesta contro il presidente americano Donald Trump in corso oggi a Londra.

«Io non rifiuto d'incontrare nessuno e sono sempre pronto al dialogo per andare verso un mondo più pacifico - ha precisato Corbyn - ma sono molto deluso che il nostro sindaco di Londra (Sadiq Khan) sia stato attaccato nel modo in cui è accaduto».

«Sono fiero che la nostra città abbia un sindaco musulmano», ha poi proseguito, non senza elogiare l'impegno della piazza in favore di «un mondo migliore possibile», né criticare i leader di destra i quali nel mondo non hanno risposte sui problemi sociali ed economici, sulla necessità di mettere fine all'austerity, su temi come i cambiamenti climatici.