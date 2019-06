Esplosione nella fabbrica di tritolo, il punto: 79 feriti, quattro sono gravi

MOSCA - Decine di persone sono rimaste ferite in seguito a una serie di esplosioni in una fabbrica per la produzione di tritolo e munizioni di Dzerzhinsk, nella Russia centro-occidentale. Il bilancio più recente è di 79 feriti, di cui 15 ricoverati in ospedale. Stando alla protezione civile quattro verserebbero in "condizioni serie", ma il Ministero della sanità sostiene che nessuno sia in pericolo di vita.

Subito dopo le esplosioni, il vicegovernatore della regione di Nizhny Novgorod, Dmitry Krasnov, aveva annunciato ai microfoni della televisione di Stato Rossiya 24 che due persone risultavano disperse. La notizia però è poi stata smentita.

Video e foto pubblicati sui social e sui media locali mostrano una enorme colonna di fumo grigio che sale verso il cielo dal luogo dell'incidente. Le deflagrazioni sono state molto potenti, al punto da essere avvertite fino a 15 chilometri di distanza. La loro onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di molti edifici della zona e sono state proprio le schegge di vetro a ferire leggermente alcune persone. Almeno 180 palazzi hanno subito danni nel raggio di tre chilometri dalla fabbrica di esplosivi.

A preoccupare soccorritori e vigili del fuoco è poi stato l'incendio provocato dalle esplosioni. Il rogo ha interessato un'area di 1200 metri quadrati e si temeva che le fiamme potessero causare nuove pericolose deflagrazioni. Il Comune di Dzerzhinsk ha istituito lo stato di emergenza nel quartiere in cui sorge la fabbrica. Per diverse ore gli altoparlanti hanno invitato gli abitanti della città a mantenere la calma.

Le autorità nazionali hanno invece lanciato un'indagine sull'incidente. Si pensa che dietro il disastro vi siano delle violazioni delle norme di sicurezza. Appena due mesi fa un'altra esplosione aveva fatto saltare in aria una delle officine della fabbrica, fortunatamente senza provocare vittime. E in serata lo stesso stabilimento Kristall - controllato dal gigante statale russo delle tecnologie Rostec - ha annunciato che proprio ieri il suo direttore generale era stato rimosso in seguito a un'inchiesta su quell'incidente.

Una tragedia purtroppo molto più grave si è verificata nell'estate dell'anno scorso in un'altra fabbrica che produce esplosivi a Dzerzhinsk, la Sverdlov. In quell'occasione una detonazione uccise almeno cinque operai. Altri sei furono ricoverati in ospedale.