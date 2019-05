Boscaiolo decapitato da un cavo: a giudizio i datori di lavoro

GROSIO - Un boscaiolo decapitato da un cavo di teleferica, un altro ferito. Per l'incidente, avvenuto con un cavo della teleferica, nei boschi di Grosio (Sondrio) nel giugno 2017, sono stati rinviati a giudizio, per concorso in omicidio colposo, i datori di lavoro dei due boscaioli, il direttore lavori e l'imprenditore di Brusio, in Valposchiavo, che aveva fornito l'impianto a fune per l'esbosco aereo. In totale sono quattro gli imputati.

Nell'incidente sul lavoro perse la vita Dorin Petrian, 42 anni, romeno, e rimase gravemente ferito un connazionale e collega della vittima.