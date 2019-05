Nascosto dentro al cruscotto, pur di entrare in Europa

MADRID - Un estremo tentativo per entrare in Europa quello di un migrante di origini africane che ha tentato il tutto per tutto occultandosi in un comparto all'interno del cruscotto di un automobile.

A scoprire il suo incredibile nascondiglio gli agenti della Guardia Civil durante un controllo di routine al porto dell'enclave spagnola di Melilla, in Marocco.

E si tratta, come riporta la Cnn, di uno di tre casi simili durante la giornata. In tutto sono stati fermati due uomini e una ragazza di 15 anni. Due di loro sono stati presi in consegna dai soccorsi manifestando sintomi di asfissia, stato confusionario e dolore agli arti.

Guardia Civil