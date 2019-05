Lancia un frullato contro Farage: arrestato

NEWCASTLE - Momenti di tensione oggi a Newcastle, in Inghilterra, dove un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver lanciato un frullato addosso al leader del Brexit Party, Nigel Farage, in visita elettorale in città in vista delle Europee del 23 maggio.

Le immagini di un video hanno mostrato Farage con la giacca macchiata mentre rimproverava il suo seguito per non essersi accorto dell'agguato.

«Purtroppo alcuni pro Remain hanno radicalizzato lo scontro fino a rendere una normale campagna elettorale impossibile», ha commentato più tardi il leader euroscettico britannico, aggiungendo che per «una democrazia civile chi perde deve accettare d'aver perso» e che «chi non ha accettato il risultato del referendum (del 2016) ci ha condotti a questo» clima.

L'aggressore è stato identificato. Ha 32 anni e, intervistato in manette da alcuni reporter, non si è mostrato per nulla pentito. «Non sapevo neppure che fosse in città, l'ho visto e ho pensato che fosse la mia chance», ha detto, accusando Farage di spargere «razzismo».





KEYSTONE/AP (Tom Wilkinson)