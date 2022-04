44esimo giorno di guerra: le bombe su Odessa: «Colpito un centro di addestramento di mercenari»

Ma quando inizierà l'assalto al Donbass?

È ormai dato per assodato che l'abbandono del centro-nord dell'Ucraina da parte delle truppe russe ha una motivazione strategica, ovvero utilizzare quelle stesse forze per tentare di sorprendere alle spalle i soldati ucraini sul fronte est del Donbass. Quello che è meno chiaro, al momento, è quando questa azione militare di Mosca potrà iniziare. Alcune fonti sostengono che l'assalto potrebbe iniziare già entro questo fine settimana, altri sostengono che ci vorrà più tempo. Al momento i soldati russi sono rientrati in Bielorussia e in Russia, per rifornirsi di mezzi e risorse. Un'operazione, questa, che secondo il Ministero della difesa del Regno Unito necessiterà parecchio tempo: «Stiamo parlando di un rifornimento significativo, non è escluso che una parte delle truppe potrà essere riposizionato direttamente ma per un operazione di massa sarà necessaria almeno una settimana, come minimo».