Le nuove sanzioni non fermano le ostilità, ora lo spettro della guerra guarda ad Est

Kiev di nuovo in mano ucraina

Le truppe russe hanno completamente abbandonato l'area di Kiev e la limitrofa area di Cherniv. Lo riferisce il Pentagono che riporta come i soldati del Cremlino si trovino in Bielorussia per rifornimenti. «Per Putin questo è stato un fallimento, non ha ottenuto nulla di quello che si aspettava», ha commentato ai media un portavoce, «non è riuscito a controllare nessuna grande città, ma solo cittadine e paesi. Non sono riusciti a prendere Kharkiv, per esempio». Non è ancora chiaro quando i plotoni che hanno ripiegato saranno pronti per tornare in azione. Alcune stime parlano di diversi giorni, secondo altre entro il weekend l'offensiva potrebbe ricominciare ad Est. Al momento, conferma sempre il Pentagono, sul campo sono schierati 80 dei 130 plotoni mobilitati dall'inizio del conflitto.