Guerra in Ucraina: nuovi colloqui, ma le aspettative sono basse

«La paura vi rende complici»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella notte ha diffuso un nuovo video in cui accusa le nazioni occidentali di non voler aumentare le sanzioni contro la Russia. Ha usato toni decisi anche quando ha parlato di nuove sanzioni "sospese", che verranno adottate solamente se la Russia utilizzerà armi chimiche. «Semplicemente non ci sono parole. Noi, che siamo persone vive, dobbiamo aspettare. Tutto ciò che l'esercito russo ha fatto fino ad oggi non giustifica un embargo petrolifero? Le bombe al fosforo nemmeno?» ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che questa settimana si metterà in contatto con i parlamenti di diversi Paesi per esortarli a fornire più armi. «Gli ucraini non dovrebbero morire solo perché qualcuno non riesce a trovare il coraggio sufficiente per consegnare le armi necessarie. La paura vi rende complici». Il presidente ucraino ha quindi chiesto che i pacchetti di sanzioni siano «efficaci e sostanziali»: «se i pacchetti di sanzioni sono deboli o non funzionano abbastanza, se possono essere aggirati, si crea una pericolosa illusione per la leadership russa di potersi continuare a permettere quello che stanno facendo ora. E gli ucraini pagano con le loro vite. Migliaia di vite».