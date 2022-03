La Russia, la «feroce» resistenza ucraina e la scelta di una strategia di logoramento, le ultime notizie dalla guerra

Zelensky: «Tempo per la Russia di sedersi al tavolo, e discutere da pari»

In un video pubblicato nelle prime ore di sabato, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello al Cremlino affinché ci si sieda attorno al tavolo per parlare di pace, e con urgenza e «in maniera equa», ha ribadito il presidente ucraino, «state perdendo la guerra, state avendo così tante perdite che ci vorranno generazioni per recuperare». Sempre stando a Zelensky «le forze russe sono state poste in una condizione di stallo in gran parte del Paese». Al momento le aree più critiche restano Mariupol e la regione di Kharkiv: «Si combatte duramente, ma i russi sono poco preparati». Riguardo a Mariupol, «la città che sta pagando il prezzo più alto in uno sforzo che non ha precedenti nella storia ucraina», non è ancora chiaro il bilancio dei morti del bombardamento del teatro che ospitava dei civili sfollati. Le cifre restano quelle diffuse in precedenza: ovvero 130 feriti, dei quali «diversi sono in condizioni molto gravi».