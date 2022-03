Esplosioni a Kharkiv e Lugansk. Missili vicino all'aeroporto di Leopoli: LIVE

Leopoli, l'aeroporto non è stato colpito

Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha confermato che l'attacco nella zona dell'aeroporto è avvenuto attorno alle 6 locali di questa mattina. A essere colpito però non è stato lo scalo ma un impianto di riparazione per velivoli situato nelle sue vicinanze. Non ci sono vittime. «L'obiettivo dell'attacco non era l'aeroporto», viene spiegato sul canale Telegram Ukraina 24.