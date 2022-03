Ottavo giorno di scontri in Ucraina, le bombe precedono i negoziati

Oltre 7'000 arresti in Russia

Continuano intanto le proteste in Russia, con moltissimi giovani cittadini (ma anche adulti e persino pensionati) che sono scesi in strada per esprimere la propria contrarietà al conflitto militare in corso. Le autorità russe sono però intenzionate a fermare con immediatezza ogni dissenso pubblico. La polizia blocca infatti le manifestazioni nel momento stesso in cui nascono, trascinando via i manifestanti. Secondo l'ONG attiva in Russia OVD-Info, in seguito ad altri 350 arresti effettuati mercoledì dalla polizia di San Pietroburgo, il numero totale di manifestanti arrestati dall'inizio dell'invasione è di 7'624.