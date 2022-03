Ottavo giorno di guerra: «Putin non ha possibilità di vincerla»

Qui Kherson, la testimonianza di una cittadina

La città portuale di Kherson, nel sud dell'Ucraina, è da alcune ore sotto il controllo dei russi. E in questa situazione, la popolazione - come riferisce una cittadina alla Bbc - deve attenersi ad alcune disposizioni, che sono state concordate con le autorità locali. La situazione nella città in questo momento è tranquilla. «Ora in città è tutto tranquillo. Ma lo era anche ieri. Prima invece ci sono stati combattimenti ed esplosioni», ha raccontato all'emittente britannica. «Ieri nessuno usciva di casa perché era troppo pericoloso, ma oggi ci sono persone in giro, per fare un po' di spesa e acquistare del cibo». E sulle disposizioni racconta: «Abbiamo delle regole da seguire. Non dobbiamo provocare i soldati russi. Non possiamo restare in gruppi. Non possiamo guidare troppo velocemente. E dobbiamo essere pronti a fermarci e a mostrare quello che abbiamo nelle nostre auto, senza mai provocare».