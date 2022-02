Crisi tra Ucraina e Russia, la guerra è alle porte? Segui il live

Zelensky in volo per Monaco - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, malgrado i timori di una imminente invasione russa, non ha cambiato i suoi piani ed è in volo per Monaco di Baviera, dove intende prendere parte all'annuale Conferenza sulla Sicurezza, dedita alla crisi ucraina. Lo comunica l'ufficio presidenziale ucraino, aggiungendo che il suo rientro a Kiev è previsto nella stessa giornata di oggi. «Volodymyr Zelensky si aspetta accordi concreti sulla consegna al nostro Paese di aiuti supplementari finanziari e militari» per fronteggiare l'emergenza. A Monaco sono previsti incontri di Zelensky con la vicepresidente Usa, Kamala Harris, con il premier britannico, Boris Johnson, e con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Il presidente americano Joe Biden aveva dichiarato che «potrebbe non essere saggio» da parte di Zelensky di recarsi in Germania nel pieno della crisi, ama che comunque «la decisione spetta a lui».