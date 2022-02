Crisi tra Ucraina e Russia, la guerra è alle porte? Segui il live

Gas, le forniture per l'inverno sono garantite

«Abbiamo esaminato tutti i possibili scenari d'interruzione nel caso in cui la Russia decidesse d'interrompere parzialmente o completamente le forniture di gas all'Ue: i modelli mostrano che siamo piuttosto al sicuro per questo inverno. Non siamo in una situazione in cui da un giorno all'altro ci troveremmo senza gas e l'attuale livello di stoccaggio è circa al 30% della capacità». Lo ha detto un portavoce della Commissione sottolineando che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen lo ha già dichiarato più volte recentemente.

Quello di uno stop alle forniture russe è comunque uno scenario ipotetico, ha sottolineato il portavoce nel briefing quotidiano, «non siamo in quella situazione ora». «La presidente e la commissaria all'Energia Kadri Simson hanno avuto fino a ora colloqui nel corso di diversi mesi con numerosi Paesi che sono pronti a incrementare le loro forniture di Gnl o gas naturale - ha ricordato -. Abbiamo già visto a gennaio un record di forniture di Gnl con oltre 120 navi per il trasporto di gas liquefatto che hanno portato 10 miliardi di metri cubi di Gnl nel primo mese di quest'anno. Siamo anche in contatto con altri partner internazionali, per esempio Giappone e Corea, sulla possibilità di reindirizzare in Europa le forniture di Gnl contrattate da questi paesi per il futuro, in caso di ulteriore necessità».

