Un eventuale guerra stellare mette sull'attenti il Regno Unito

UNIVERSO - Guerre stellari, che siano davvero come nei film? Il Regno Unito si sta preparando a un eventuale attacco nucleare esosferico. Un rapporto del governo identifica lo spazio come un futuro campo di battaglia.

Sarebbe uno scenario di «uccisione permanente», vale a dirsi più pericoloso di una guerra elettronica, di un abbagliamento laser, di attacchi informatici o di arma anti-satellite. A proposito di quest'ultima, vari scienziati e agenzie spaziali, come la Secure World Foundation, hanno suggerito a Stati Uniti, Russia, Cina e India di mettere un bando al loro uso in quanto «potrebbero creare detriti orbitali aggiuntivi».

Il rapporto, stilato dal ministero della Difesa, non indica una probabilità di tale attacco. Come riporta l'Independent, l'accesso allo spazio è sempre più economico e i privati, come Elon Musk e Jeff Bezos, stanno già facendo rimostranza del loro interesse. Tuttavia, in questo modo, «l'area diventa più congestionata, più contesa».

A preoccupare particolarmente il Regno Unito sono Russia e Cina, in quanto, grazie alle nuove tecnologie che hanno sviluppato e ai recenti test, come quello del Cremlino su di un'arma spaziale anti-satellite nel 2021, potrebbero «intercettare e sfruttare le comunicazioni satellitari e minacciare e potenzialmente distruggere i nostri sistemi spaziali».

Perciò il Regno Unito sta valutando di apportare delle modifiche al satellite di difesa Skynet, aggiungendo dei sensori più grandi e di campo quantistico.