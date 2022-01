Eclissi lunari e parziali, come e dove vederle nel 2022

LUGANO - Preparate gli occhiali protettivi, l'almanacco ha parlato. Nel 2022 ci saranno quattro eclissi, due di queste saranno visibili anche dall'Europa e saranno particolarmente spettacolari. Quella che avverrà in primavera sarà infatti un'eclissi lunare totale e in autunno ne avverrà una solare parziale.

Esistono due tipologie di eclissi, solare e lunare, che possono presentarsi in diversi modi, ossia totale, parziale, anulare e di penombra. Innanzitutto, per eclissi solare si intende quando la Luna passa direttamente davanti al Sole e per osservarla in sicurezza è necessario dotarsi di occhiali protettivi. Lunare è quando il satellite della Terra entra in penombra. Un'eclissi si verifica in modo totale quando Luna o Sole sono completamente bloccati. Quando la prima è oscurata dal secondo, ne risulta una tonalità rossastra o molto scura. Se è la Luna a restare davanti al sole, ne consegue un'oscurità maestosa.

Ciò a cui assisteranno Europa, Africa, Sud America e Nord America tra il 15 e il 16 maggio sarà un'eclissi totale di Luna. Avrà inizio alle 03:32 (ora svizzera) del 16 maggio e giungerà al termine alle 08:51. Il suo apice si verificherà alle 06:11. Purtroppo non sarà molto evidente. Appuntamento successivo con il cielo, riporta Almanac sarà il 25 ottobre, quando in Groenlandia, Islanda, Europa, Africa nord-orientale, Medio Oriente, Asia occidentale, India e Cina occidentale sarà osservabile un'eclissi solare parziale. Per i ticinesi, l'orario più favorevole per osservarla sarà tra le 11:17 e le 13:10. L’eclissi arriverà al suo massimo alle 13:10 e risulterà abbastanza visibile.