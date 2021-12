«Non andate in crociera»

WASHINGTON - «Sconsigliamo alle persone di andare in crociera, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione».

È l'ultima raccomandazione dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitensi, che hanno aggiornato al livello 4, il più alto, il rischio relativo ai viaggi in crociera. Una decisione presa anche viste le recenti notizie di casi positivi a bordo delle navi da crociera (anche qui). Come riportato dall'emittente Cnbc, le navi da crociera che operano nelle acque degli Stati Uniti hanno riportato circa 5'000 casi di Covid tra il 15 e il 29 dicembre, un picco importante rispetto alle prime due settimane del mese, quando sono stati riportati 162 casi. È chiaro che c'è lo zampino di Omicron.

«È particolarmente importante che i viaggiatori ad alto rischio evitino di viaggiare sulle navi da crociera, comprese le crociere fluviali, in tutto il mondo», si legge poi nella linea guida dell'ente. I Cdc hanno avvertito che il Covid si trasmette «facilmente» tra le persone a stretto contatto sulle navi, e la possibilità di prendere il virus in crociera è molto alta anche per le persone che sono vaccinate e che hanno fatto la dose di richiamo.

Se in ogni caso si decidesse di andare in crociera, i Cdc consigliano innanzitutto di vaccinarsi e di fare il richiamo, di testarsi prima e dopo il viaggio e d'indossare la mascherina negli spazi condivisi. Inoltre, chi non è vaccinato dovrebbe fare cinque giorni di auto-quarantena al termine del viaggio.