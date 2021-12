Per fare un dispetto agli antiabortisti, tre Stati rendono obbligatoria la vasectomia

WASHINGTON - Tra pro-choice e antiabortisti, ci sono gli uomini «che vogliono fare gli uomini» e sottoporsi alla vasectomia. Come ripicca alla messa in discussione del caso "Roe contro Wade", tre stati americani hanno introdotto una legislazione sui diritti riproduttivi che considera anche gli uomini.

Un feto perché possa diventare feto ha bisogno di due gameti, maschile e femminile. Eppure quando si parla e si legifera a proposito della riproduzione si guarda solo verso chi porta in grembo la creatura. Diversi uomini vogliono cambiare questo e il fatto che in Texas, dove tre mesi fa è entrata in vigore una legge super restrittiva sull'aborto (ora congelata), ci sia stato un incremento della vasectomia di almeno del 15% mostra che la rivoluzione è già in atto.

Alabama, Illinois e Pennsylvania hanno introdotto una legislazione con doppi standard di genere riguardo a ciò che concerne i diritti riproduttivi. Questa prevede che gli uomini si sottopongano alla vasectomia dopo il terzo figlio o dopo aver compiuto i 40 anni, a seconda di cosa si verifica per primo. Chi denuncia una persona che non si attiene a questa regola viene premiata con 10'000 dollari. Il disegno di legge di Rabb codifica anche una legge sul "concepimento errato" che il deputato spiega avvenga quando «una persona dimostra negligenza nel prevenire il concepimento durante un rapporto». Come riporta il Washington Post, Rabb vuole che ci siano leggi «che affrontino la responsabilità degli uomini. Questo finché le legislazioni statali continueranno a limitare i diritti delle donne cis, degli uomini trans e delle persone non binarie».

Ciò che Rabb cerca di fare è una parodia di quanto sta avvenendo in Texas, ma tra le risposte che ha ricevuto ci sono messaggi di odio sui social e per email e minacce di morte. Lui vuole evidenziare il sessismo e l’ipocrisia insiti nel dibattito antiaborto. «Per il governo è ok invadere l'utero delle donne e delle ragazze, ma l'idea che un uomo debba sopportare o anche solo pensare di perdere l'autonomia corporea è stata accolta con indignazione».

A titolo di chiarimento, gli uomini che spingono verso la vasectomia, non vogliono in alcun modo che questa vada a sostituire l'aborto e sostengono di non aver voce in capitolo nella decisione di una donna di abortire. La vasectomia vuole essere un atto d'amore. Le campagne pubblicitarie parlano di come aiutare le donne in questa battaglia sia «fare gli uomini».

Nella cornice dei diritti riproduttivi negli Stati Uniti è andata ad aggiungersi la possibilità di un ribaltamento del celebre caso "Roe contro Wade" che è il pilastro fondamentale su cui si basa il diritto all'aborto, nonché il diritto alla privacy. Se la Corte Suprema dovesse decidere di annullare la validità della sentenza del 1973, non solo l'interruzione di gravidanza sarebbe in pericolo, ma anche il diritto a sposarsi degli omosessuali e il matrimonio multiculturale. Ci sono già 20 stati pronti a vietare o imporre restrizioni sull'aborto a seconda di ciò che deciderà la Corte nel 2022.