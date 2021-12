Il Time ha deciso, la persona dell'anno è Elon Musk

NEW YORK - Elon Musk è la persona dell'Anno 2021 per Time. «L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare», scrive la rivista americana.

«Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di 'Watchmen'», così la rivista Time ha definito il Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi.

«La copertina della Persona dell'Anno è un marcatore di influenza e pochi individui hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre la Terra», ha scritto il direttore della rivista Time, Edward Felsenthal: «Nel 2021 Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l'esempio più ricco di una massiccia trasformazione della società».

La tradizione della Persona dell'Anno di Time risale al 1927: nata come "Uomo dell'Anno" riconosce da allora non solo un individuo, ma anche gruppi di individui o categorie, movimenti o idee che hanno avuto la maggiore influenza nell'anno che sta per concludersi. Nel 2020 hanno conquistato la copertina il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. La scelta annuale non è necessariamente considerata un onore: nel 1938 Adolf Hitler fu nominato Uomo dell'Anno per la sua influenza negativa.

Time ha assegnato altri titoli in coincidenza con la copertina sulla Persona dell'Anno. L'ha ottenuto anche la cantante Olivia Rodrigo per l’esageratamente, mentre gli scienziati che hanno messo a punto i vaccini anti-Covid sono stati scelti nella categoria Eroi dell'Anno.