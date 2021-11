ROMA - I bambini vanno vaccinati contro il coronavirus, visto che «i benefici sono diretti e indiretti». È l'opinione di Giorgio Palù, virologo del Comitato tecnico scientifico e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia italiana del farmaco Aifa.

Intervistato dal Corriere della Sera, spiega che il vaccino di Pfizer-BioNTech ha un'efficacia nel prevenire la malattia sintomatica del 90,7% nella fascia 5-11 anni, secondo gli studi presentati dall'azienda americana. Inoltre «non si sono visti effetti avversi di rilievo». I problemi di miocardite rilevati negli adolescenti «in questa fascia d’età sono stati rarissimi e mai seri. Mentre invece è maggiore il rischio di prendere il Covid e sviluppare una sindrome infiammatoria, la Mis-C, che è grave e colpisce molti organi».

«Tra le prime cause di morte a questa età» - Palù non usa mezze misure per invitare i genitori a vaccinare i propri figli. «Il Covid-19 è diventata una malattia pediatrica, tra le prime cause di morte a questa età. Mentre nessuna giovane vita è stata interrotta a causa del vaccino anti Covid». Non bisogna poi dimenticare il vantaggio indiretto, che è «sanitario e sociale. La circolazione del virus si riduce e i bambini non perdono la libertà. Abbiamo visto quali sono su di loro le conseguenze psicologiche nel restare chiusi a casa. Meno giochi, meno scuola, meno sport. Ecco, i genitori dovrebbero comprendere questo aspetto. Accettare la vaccinazione dei figli significa assicurargli benessere in senso generale, non costringerli a cambiare vita».

Long Covid - C'è poi il rischio del Long Covid anche nei più piccoli, con strascichi che possono protrarsi nel tempo, anche per mesi. «Lo abbiamo visto negli adulti. Dolori muscolari, mal di testa, insonnia, difficoltà di respirazione, problemi gastrointenstinali, nausea, vertigini. Il mio bambino non lo esporrei a questa prospettiva».

Il virologo non dimentica infine il rischio di lasciar circolare il virus, permettendogli di «aumentare la capacità che si riproponga con nuove varianti».