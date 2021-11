La certificazione Covid dovrebbe restare valida per nove mesi, secondo Bruxelles

BRUXELLES - «Raccomandiamo agli Stati membri un periodo di validità standard per il certificato sanitario di nove mesi dalla vaccinazione completa. Al di là dei nove mesi il certificato non dovrebbe più essere accettato a meno che non sia stata somministrato un richiamo». Lo ha spiegato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, illustrando la raccomandazione sui viaggi nell'Ue.

La raccomandazione sui viaggi - Per evitare approcci divergenti - ha spiegato Reynders - «la Commissione propone un periodo standard di accettazione di nove mesi per i certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento della serie di vaccinazioni primarie. Il periodo di nove mesi tiene conto della guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sulla somministrazione di dosi di richiamo a partire da sei mesi e prevede un periodo aggiuntivo di tre mesi per garantire che le campagne di vaccinazione nazionali possano adeguarsi e i cittadini possono accedere ai booster».

Questo significa che, nel contesto dei viaggi, gli Stati membri non dovrebbero rifiutare un certificato di vaccinazione rilasciato da meno di nove mesi dalla somministrazione dell'ultima dose della vaccinazione primaria. Gli Stati membri dovrebbero adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire l'accesso alla vaccinazione per quei gruppi di popolazione i cui certificati di vaccinazione precedentemente rilasciati si avvicinano al limite di nove mesi.

Richiami: possibile una durata maggiore - «Per i richiami al momento, non ci sono studi che affrontino espressamente la loro efficacia e quindi non è possibile determinare un periodo di accettazione per i richiami. Tuttavia, visti i dati emergenti, ci si può aspettare che la protezione dalle vaccinazioni di richiamo possa durare più a lungo di quella risultante dalle serie di vaccinazioni primarie».

La Commissione seguirà da vicino le nuove prove scientifiche emergenti sulla questione.