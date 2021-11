Furgone perde migliaia di banconote sulla Interstate-5: caos tra gli automobilisti

SAN DIEGO - Un furgone per il trasporto di contanti ha lasciato cadere mazzette di banconote su un'autostrada della California provocando il caos in quanto numerosi automobilisti si sono fermati per cercare di raccoglierli. Chi ha cercato di riempirsi le tasche con un inaspettato colpo di fortuna è rimasto però deluso dopo che è intervenuta la polizia arrestando due persone.

In base a una prima ricostruzione, una porta del furgone blindato si è aperta vicino a San Diego, sull'Interstate-5, che va dal confine messicano della California fino al Canada, facendo volare diverse mazzette (il camion trasportava migliaia di dollari di una banca). Un video pubblicato sui social media mostrava persone che si precipitavano lungo la carreggiata, raccogliendo denaro e persino lanciando manciate di biglietti verdi in aria per festeggiare. Ma la polizia ha avvertito che lo stesso filmato sarebbe stato utilizzato per rintracciare chiunque non avesse consegnato subito i soldi.

La polizia ha poi arrestato due persone, un uomo e una donna, che si erano uniti alla corsa per raccattare il denaro, ma si sono chiusi accidentalmente fuori dalla loro auto, bloccando una corsia e impedendo il flusso del traffico.