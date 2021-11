Da lunedì l'Austria torna in lockdown

VIENNA - L'Austria andrà di nuovo in lockdown lunedì. È quanto riportano diversi media austriaci. Dopo i lander dell'Alta Austria e di Salisburgo, che avevano anticipato la decisione ieri, ora il governo di Vienna estende le restrizioni a tutto il paese e a tutti i cittadini, vaccinati e non.

Il blocco scatterà lunedì e durerà dieci giorni, riferisce la Krönen Zeitung. La decisione dell'esecutivo austriaco è arrivata - precisa Heute.at - dopo una lunga notte di discussioni in un hotel a Pertisau, sull'Achensee. Il 2 di dicembre il governo valuterà l'evolversi della situazione pandemica, e un'eventuale proroga del lockdown di altri dieci giorni.

Al lockdown per tutti potrebbe - da indiscrezioni - sommarsi un "lockdown lungo" solo per i non vaccinati. Ulteriori dettagli verranno forniti in mattinata nel corso di una conferenza stampa.

L'Austria è il secondo paese in Europa a prendere la dura decisione. Il 20 ottobre è stato il turno della Lettonia, dove è scattata la chiusura di negozi, bar, ristoranti e palestre fino al 15 novembre. Nel paese baltico è in vigore inoltre un coprifuoco generale dalle 20 alle 5 del mattino.