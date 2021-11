«Giustizia per Julius», una folla per salvare un 41enne dalla pena di morte

OKLAHOMA CITY - Montano tensioni e proteste a Oklahoma City per convincere il governatore repubblicano Kevin Sitt a commutare la condanna a morte, prevista nelle prossime ore (le 23 in Svizzera), del 41enne afroamericano Julius Jones, che nei 20 anni trascorsi in carcere si è sempre professato innocente riguardo all'uccisione nel 1999 dell'imprenditore Paul Howell.

Il suo caso ha ricevuto un'attenzione internazionale anche per un processo ritenuto controverso, con una difesa inefficace e inesperta, pregiudizi razzisti tra i giurati e una presunta negligenza da parte dell'accusa. E sono questi i presupposti per i quali «la nostra speranza è che il governatore si assicuri che questa esecuzione non vada avanti» ha dichiarato il suo avvocato, Amanda Bass, in una dichiarazione.

Oggi gli studenti delle scuole superiori della città sono usciti dalle classi e nel parlamento statale si sono tenute veglie di preghiera, mentre la residenza del governatore è stata protetta con barricate. Oltre 6 milioni di persone hanno firmato una petizione a favore di Jones, mentre il board per la libertà condizionale ha raccomandato la clemenza per il detenuto. La madre di Jones ha espresso la propria preoccupazione in particolare per l'inazione del governatore finora, che per lei avrebbe già dovuto agire.

A suo favore si sono poi mobilitati vari vip dello spettacolo e dello sport, come la star dei reality tv Kim Kardashian, gli attori Kerry Washington e Mandy Patininkin, il quarterback dei Cleveland Browns Baker Mayfield. Anche l'ambasciatore Ue in Usa, Stavros Lambrinidis, ha chiesto al governatore di risparmiare la vita di Jones.

keystone-sda.ch (Doug Hoke)