A Melbourne si conclude il lockdown più lungo del mondo

MELBOURNE - Anche gli abitanti di Melbourne tornano ad assaporare un po' di libertà, dopo aver trascorso in casa in lockdown più lungo del mondo. Victoria è infatti il terzo Stato, dopo il New South Wales e l'Australian Capital Territory, ad aver raggiunto un tasso di vaccinazione pari al 70%.

Buone notizie dunque per i 6,7 milioni di abitanti dello Stato di Victoria che da oggi possono lasciare le loro abitazioni in tranquillità, anche se per accedere ai luoghi pubblici devono mostrare il pass vaccinale. Gli studenti sono tornati a scuola, e i ristoranti possono accogliere un numero limitato di clienti nei locali interni. Tolto anche il coprifuoco alle 21.00 nella città di Melbourne.

Ma non si tratta di un "liberi tutti": i negozi che non vendono beni di prima necessità potranno riaprire solamente quando il tasso della doppia vaccinazione avrà raggiunto l'80%, e le mascherine restano obbligatorie, ricorda la Cnn.

Fino a ieri agli abitanti di Melbourne era consentito uscire solamente per fare la spesa. In totale hanno trascorso ben 262 giorni in lockdown, divisi in due periodi, da luglio a ottobre 2020 e da agosto ad ottobre di quest'anno.

I casi nello Stato di Victoria rimangono comunque piuttosto alti, con 2'189 casi registrati oggi.

Metà del Paese sta ora convivendo con il Covid-19, mentre l'altra metà sta cercando di aumentare l'adesione alla vaccinazione, controllando i confini. I primi sono stati maggiormente colpiti dalla malattia, mentre i secondi molto meno. E questa situazione sbilanciata non consente al Paese di riaprire totalmente i propri confini al turismo.

Il Queensland ha intenzione di riaprire i confini il 17 dicembre, indipendentemente dal fatto che i suoi abitanti abbiano raggiunto un tasso di vaccinazione dell'80% con doppia dose. L'Australia occidentale invece pensa addirittura ad un'apertura a dopo Natale.

